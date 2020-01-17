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В Сети появились изображения коммерческой версии новой PlayStation 5

17.01.2020 14:16

Несмотря на то, что презентация PlayStation 5 состоится только в конце года, разные сообщения в сети появляются уже достаточно давно.
На этот раз источник опубликовал скриншот с информацией, которая случайно была опубликована на французском официальном сайте PlayStation.

Вскоре информация была удалена, но благодаря скриншоту появилась новая официальная информация про PlayStation 5.

На изображении имеется сравнение разных версий игровых приставок.

Так, стало известно, что PlayStation 4, PlayStation 4 Slim и PlayStation 4 Pro получат поддержку обычного DualShock 4 и нового DualShock 5.

Презентация последнего состоится в месте с дебютом игровой консоли.

Помимо этого в Сети распространили якобы патентные изображения новой игровой консоли. Источником изображений стал американский медиахолдинг CCN.

Стоит отметить, что ранее публиковали разные снимки, в том числе и неофициальные, а также фото с версией PlayStation 5 для разработчиков.

На этот раз изображения выглядят более реалистичными и не исключено, что это действительно патент новой генерации приставки.

 

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