Sony пообещала 3,5 млн рублей за взлом игровой консоли PS4

Компания Sony сообщила о запуске программы, в рамках которой она предлагает найти уязвимости и ошибки в игровой консоли PS4.

Модели PS3 и PS2 производителю уже не интересны, и сейчас ему важно найти ошибки и проблемы в PS4. Sony пообещала 3,5 млн рублей (более 50 тыс. долларов) за взлом игровой консоли PS4.

Отмечается, что выплаты будут гарантированы тем, кто найдет по-настоящему серьезные баги и уязвимости.

Если будет обнаружен баг в онлайн-сервисе PlayStation Network, то выплата за это не превысит трех тысяч долларов.