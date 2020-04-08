Sony представила новый геймпад для PlayStation 5

Sony без каких-либо анонсов представила новый контролер для PlayStation 5.

Он получил название DualSense, и по отношению к текущему контролеру в нем очень много изменений.

Производитель заявил, что DualSense перед тем как был утвержден, был протестирован геймерами с различным размером рук, поэтому геймпад будет очень удобным для всех.

DualSense получил адаптивные триггеры, а с ними игрок будет чувствовать все усилия, в том числе и натягивание тетивы лука.

Еще была улучшена вибрация. Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.