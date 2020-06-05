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Sony PlayStation 5 получит мощную систему охлаждения

05.06.2020 11:30

Компания Sony запатентовала систему охлаждения консоли PlayStation 5 для разработчиков.

Внешность этой игровой системы уже давно известна, причем ее мы видели не только на патентных изображениях, но и на «живых» фото.

Коммерческая версия PlayStation 5 должна отличатся от той, что у разработчиков.

В новой заявке, которая была подана 29 ноября 2019 года, но опубликована в Сети недавно, изображены компоненты консоли и ее система охлаждения.

Sony PlayStation 5 получит мощную систему охлаждения

На изображениях можно увидеть, что приставка получила большое количество вентиляторов, которые направляют воздух на радиатор процессора и графической системы.

После отвода воздуха от радиатора вычислительной системы он движется через блок питания, а потом выходит наружу.

Sony PlayStation 5 получит мощную систему охлаждения

Напомним, в PlayStation 5 установят процессор AMD с ядрами Zen 2 и графическую систему RDNA 2. Также в консоли будет самый быстрый SSD накопитель, который был разработан специально для приставки.

Sony PlayStation 5 получит мощную систему охлаждения Sony PlayStation 5 получит мощную систему охлаждения Sony PlayStation 5 получит мощную систему охлаждения

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