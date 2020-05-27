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Sony планирует 3 июня представить PlayStation 5

27.05.2020 22:37

Sony 3 июня проведен онлайн презентацию игр для PlayStation 5, причем все показанные игры будут демонстрироваться на консоли нового поколения.

О презентации сообщило агентство Bloomberg, которое ссылается на анонимные источники. Последние отмечают, что презентация может состоятся на несколько дней позже.

Также в Bloomberg написали, что Sony в первой половине следующего месяца очень много расскажет за PlayStation 5, а также раскроет внешность консоли.

Ранее японская компания показывала DualSense, и раскрывала основные технические характеристики консоли.

Стоит отметить, что Microsoft уже раскрыла внешность, а также назвала все особенности своей консоли Xbox Series X.

Единственное, что пока неизвестно, сколько будут стоить приставки, а эксперты уверены, что их будут продавать за 500 долларов.

Но это ориентировочная цена, которая может существенно меняться от региона. Продажи PlayStation 5 и Xbox Series X стартуют в октябре 2020 года.

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