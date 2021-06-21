Sony начала продажи в России новых DualSense для Sony PlayStation 5

Контролеры для игровой приставки в новых цветовых решениях были представлены в середине прошлого месяца.

Модели DualSense в цвете Cosmic Red (Космический красный) и Midnight Black (Чёрная полночь) теперь стали доступны для покупки в России, причем первая версия обойдется покупателям немного дороже.

Фирменный игровой контролер компании в исполнении Cosmic Red оценили в 6 399 рублей, тогда как вариант Midnight Black обойдется в 5 999 рублей.