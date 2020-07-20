Новая Xbox Series X не получит эксклюзивных игр

При этом ранее источники говорили, что у нового поколения консоли будет несколько эксклюзивных игр.

Однако в Microsoft опровергли информацию, заявив, что не будет выпускать эксклюзивы для новой Xbox Series. Эту позицию поддерживают и разработчики.

Считается, что такая позиция компании позволит не заставлять пользователей покупать новую консоль.

Было отмечено, что эксклюзивными не будут все проекты, которые разрабатываются внутренними компаниями.

Таким образом, разработанные новые игры для Xbox Series X будут доступны и для Xbox One.