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Sony анонсировала презентацию игр для PlayStation 5

19.05.2020 16:20

Компания Sony уже в начале лета проведет презентацию, связанную с игровой приставкой нового поколения.
Как сообщили зарубежные журналисты, если ранее предполагалось, что 4 июня будет представлена сама PlayStation 5, то теперь выяснилось, что на эту дату назначен анонс игр для консоли.

Сама приставка дебютирует позднее, но когда именно пока неизвестно.

Впрочем, ранее сообщалось, что в продажу новинка, как и ее конкурент поступит в период рождественских праздников. То есть презентация PlayStation 5 должна состояться до конца года.

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