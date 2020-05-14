На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

Компания Epic Games представила движок Unreal Engine 5 и показала его возможности на консоли PlayStation 5.

Разработчики видео с демонстрацией возможностей нового движка опубликовали на YouTube-канале, а также отметили, что это реальная графика консоли нового поколения.

Unreal Engine 5 станет доступен для разработчиков в 2021 году. Новой базой смогут воспользоваться разработчики игр для платформы Windows, Mac, Linux, Xbox, Nintendo Switch, iOS и Android.

В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5.

Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.

Эти консоли, по слухам, будут стоить минимум 500 долларов, а их производительность не будет уступать дорогостоящим игровым компьютерам.

