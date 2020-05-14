На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 514.05.2020 14:11
Компания Epic Games представила движок Unreal Engine 5 и показала его возможности на консоли PlayStation 5.
Разработчики видео с демонстрацией возможностей нового движка опубликовали на YouTube-канале, а также отметили, что это реальная графика консоли нового поколения.
Unreal Engine 5 станет доступен для разработчиков в 2021 году. Новой базой смогут воспользоваться разработчики игр для платформы Windows, Mac, Linux, Xbox, Nintendo Switch, iOS и Android.
В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5.
Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Эти консоли, по слухам, будут стоить минимум 500 долларов, а их производительность не будет уступать дорогостоящим игровым компьютерам.
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