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Собственный человекоподобный робот «Сбера» будет представлен в начале 2025 года

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Разработка антропоморфного робота была анонсирована в конце 2023 года. Команда Центра робототехники активно развивает проект, привлекая лучших инженеров и участвуя в научных конференциях.

Собственный человекоподобный робот «Сбера» будет представлен в начале 2025 года

В настоящее время над проектом работает более 150 специалистов.

Сбер планирует представить антропоморфного робота в начале 2025 года. Как сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, новинка будет продемонстрирована в рамках мероприятий к 10-летию «Мрии».

Кузнецов отметил, что после выхода робота на рынок компания продолжит его доработку и выпуск новых версий, которые смогут решать более широкий спектр бытовых и рабочих задач.

Источник: ТАСС.

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