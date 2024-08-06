Сбер представил свои умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini 2 с ИИ

Компания Сбер анонсировала обновление своей линии умных колонок, выпустив SberBoom Home и SberBoom Mini 2. Обе модели используют технологию Magnetic Sound, которая улучшает качество звука.

SberBoom Home оснащена LED-дисплеем и встроенным Zigbee-модулем, что позволяет управлять устройствами умного дома без подключения к интернету. Колонка может отображать информацию о времени, погоде и дорожном трафике, а также реагировать на запросы с помощью анимаций.

Теперь пользователи могут общаться с колонками, используя нейросеть GigaChat, чтобы создавать поздравления, рецепты и даже сказки для детей. Колонки обладают мощностью звука 8 Вт и 5 Вт, обеспечивая объемное звучание.

SberBoom Mini 2 получила полупрозрачный корпус и новые цвета, а обе модели предлагают доступ к миллионам треков в HiFi-стриминге.

Новые колонки можно купить с 6 августа в интернет-магазине SberDevices по цене 7 990 рублей за SberBoom Home и 4 490 рублей за SberBoom Mini 2. С 7 августа они будут доступны на маркетплейсах и в магазинах электроники.

Источник: Сбербанк.