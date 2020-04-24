Смартфоны Xiaomi станут первыми в мире с камерой на 150 Мп

Китайская компания стремится быть первой, внедряя новые технологии и решения.

Так, в прошлом году бренд представил первый в мире смартфон с новой 108-мегапиксельной камерой, а теперь к выходу планируется смартфон со 150-мегапиксельным датчиком.

Смартфон с камерой такого разрешения также должен стать первым в мире.

Как известно, 150-Мп датчик для основной камеры разрабатывает компания Samsung, причем согласно последним данным, его разработка почти завершена.

В дальнейшем в Samsung планируют выпустить камеру на 250 Мп.

В новом датчике так же как и в 108 Мп модуле используется технология Nonacell, которая группирует пиксели по 9 шт. 3х3, что позволяет добиться разрешение около 16 Мп.