В компании Samsung официально заявили, что ведут разработку датчика на 600 Мп, а именно такое разрешение позволить превзойти возможности человеческого глаза.

Разработка такой камеры ведется не для смартфонов, для другой техники, типа дронов, IoT или же для автономных транспортных средств, где используется камера.

В Samsung уверены, что уже скоро датчики высокого разрешения будут очень востребованы на рынке. Samsung разрабатывает уникальную камеру на 600 Мп, о чем сообщили представители бренда.

Более того, в компании очень гордятся тем, что они являются лидерами на рынке в сегменте сенсоров с высоким разрешением.