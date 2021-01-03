Смартфоны Xiaomi Mi 11 Special Edition были распроданы за несколько секунд

Представители китайской компании продолжают подогревать интерес к своим новым смартфонам и публикуют информацию относительно их популярности.

Так, ранее стало известно, что всего за 5 минут смартфон Xiaomi Mi 11 был распродан в количестве 350 тыс. экземпляров, а теперь в компании сообщили и о продажах версии устройства с названием Xiaomi Mi 11 Special Edition.

Как стало известно, запланированная партия такой версии, была реализована за несколько секунд.

Продавать специальную версию начали во время онлайн-конференции, которую провел глава Xiaomi Лей Цзунь.

На смартфонах имеется подпись президента компании. К сожалению об объёмах проданных Xiaomi Mi 11 Special Edition информации нет.