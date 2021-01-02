Менее 6% заказов пришлось на смартфон Xiaomi Mi 11 без зарядки в комплекте

Xiaomi в Mi 11 установила новый флагманский процессор, который оказался значительно производительнее свое предшественника, но лишила смартфон комплектного зарядного устройства.

Стоит отметить, что руководство Xiaomi в свое время высмеивало компанию Apple за то, что она больше не комплектует свои смартфоны зарядкой, и менее чем через полгода китайский производитель сделал то же самое.

Недавно сообщалось, что в Китае Mi 11 менее чем за минуту разошелся тиражом в количестве 350 тыс. шт., причем всего 6% проданных смартфонов было реализовано без зарядного устройства, тогда как все остальные распродали с зарядкой.

Стоит отметить, что Mi 11 с зарядкой оценен во столько же, как и без нее. Производитель ее предлагает в качестве отдельного устройства в другой коробке.

На презентации Mi 11 призывали пользователей не заказывать смартфон с зарядным блоком, если дома уже есть адаптер питания.