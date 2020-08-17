Компания Vivo на российском рынке предложила воспользоваться новым специальным предложением, в рамках которого можно сэкономить на покупке нескольких моделей смартфонов.

Многие производители в России организовали акции и специальные предложения, большинство из которых созданы для родителей, собирающих своих детей в школу.

Так, смартфоны Vivo V17, Y19 и Y30 резко подешевели в России до 25%. При этом скидки будут действительны с 18 августа по 10 сентября включительно во всех официальных каналах продаж.

Например, Vivo V17 можно будет купить за 16 990 рублей, а Vivo Y19 обойдется покупателям за 13 990 рублей.

Модель Vivo Y30 в рамках спецпредложения обойдется в 13 990 рублей.