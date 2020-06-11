Покупателям смартфона Vivo Y30 в РФ дарят беспроводные наушники

Компания Vivo объявила о начале приема предварительных заказов на смартфон Vivo Y30.

Он будет доступен для заказа с подарком до 29 июня, а с 30 июня стартуют его живые продажи.

Новинка будет представлена на российском рынке в двух цветах, а это «Сияющий синий» и «Изумрудный черный», по цене 16 990 рублей.

В период заказов покупатели получат подарок в виде беспроводных наушников, которые в отдельности продаются за 3,5 тыс. рублей.

Что касается смартфона, то в нем установлен 6,47-дюймовый экран IPS. На задней панели будет находиться сканер отпечатков пальцев и основная камера с модулями на 13, 8, 2 и 2 Мп.

Процессор в модели установлен Helio P35, а дополняет его 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

Емкость аккумулятора составляет 5 000 мАч, есть поддержка 10-ватной зарядки. Смартфон Vivo Y30 работает под управлением Android 10 с FunTouch OS 10.