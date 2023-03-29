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Смартфоны с Snapdragon 7+ Gen 2 сравнятся по скорости с флагманами на Snapdragon 8+ Gen 1

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Недавно представленный процессор Snapdragon 7+ Gen 2 по своей производительности не уступает прошлому флагманскому чипу Snapdragon 8+ Gen 1, который ранее устанавливали исключительно во флагманские устройства.
Qualcomm процессор Snapdragon 7+ Gen 2 разработала на архитектуре 1+3+4. В основе чипа лежит ядро Kryo с тактовой частотой 2,91 ГГц. Это дает прирост производительности в 50% в сравнении со Snapdragon 7 Gen 1.

По результатам тестов Realme GT Neo 5 SE на базе Snapdragon 7+ Gen 2 в AnTuTu набрал 1 009 127 баллов.

Недавно также был представлен Redmi Note 12 Turbo, в основе которого лежит Snapdragon 7+ Gen 2. В этом смартфоне в максимальной конфигурации установлено 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти.

Смартфоны с Snapdragon 7+ Gen 2 сравнятся по скорости с флагманами на Snapdragon 8+ Gen 1

Snapdragon 7+ Gen 2
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