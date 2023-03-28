Китайская Xiaomi выпустит специальную версию смартфона Redmi Note 12 Turbo

В Китае состоялась презентация нового аппарата среднего уровня от бренда Redmi. Был представлен долгожданный Redmi Note 12 Turbo, который стал первым смартфонов в мире на базе новейшего процессора Snapdragon 7 Gen 2.

Напомним, производительность Snapdragon 7 Gen 2 на уровне прошлогоднего Snapdragon 8 Gen 1. В тестах AnTuTu новинка оказывалась производительнее субфлагманов на базе Dimensity 8200

Redmi Note 12 Turbo помимо новейшего процессора также получил память типа LPDDR5 объемом до 16 ГБ и флеш-накопитель UFS 3.1.

Экран в новом смартфоне OLED, его диагональ составляет 6,67 дюйма, разрешение Full HD+. Частота обновления 120 Гц, а толщина боковой рамки всего 1,42 мм.

На презентации было сказано, что дисплей занимает 93,4% площади фронтальной панели, причем сам экран очень яркий, его пиковая яркость составляет 1000 кд/кв.м.

На задней панели смартфона находится тройная камера с основным датчиком на 64 Мп. Его дополнили 8 Мп сверхширокоугольным объективом и 2 Мп датчиком изображения для макросъёмки.

Также в смартфоне есть стереодинамики, ИК-порт, 3,5 мм разъем для наушников и чип NFC. Питание устройства осуществляется за счет встроенного аккумулятора на 5000 мАч, который можно заряжать блоком питания мощностью 67 Вт.

На рынке будет предлагаться четыре версии Redmi Note 12 Turbo:

8/256 ГБ – 290 $

12/256 ГБ – 305 $

12/512 ГБ – 335 $

16 ГБ/1 ТБ – 380 $