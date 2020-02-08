Смартфоны Huawei P20 и P20 Pro в Индии получили стабильную EMUI 10

Смартфоны Huawei P20 и P20 Pro в Индии получили стабильную EMUI 1008.02.2020 16:27
Huawei до новой версии фирменной прошивки обновила смартфоны Huawei P20 и Huawei P20 Pro.
В Индии пользователи камерофонов стали получать обновление EMUI 10 на базе Android 10, и это уже официальный релиз обновления.
Позже о EMUI 10 для Huawei P20 и Huawei P20 Pro в социальной сети Twitter написала и пресс-служба Huawei India.
Пока прошивка распространяется только в Индии. В Европе она появится позже (предположительно в следующем месяце).
Российские пользователи китайских смартфонов получат EMUI 10 на базе Android 10 не ранее апреля.
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