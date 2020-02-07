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Huawei в РФ покупателям ноутбуков MateBook D дарит планшет за 15 тыс. рублей

07.02.2020 23:34

Huawei как всегда прием заказов на новинки начинает с щедрых подарков.

Так, китайская компания начала принимать заказы на ноутбуки MateBook D с 15 и 14-дюймовым дисплеем, эти ноутбуки в России можно заказать за 44 990 и 47 990 рублей соответственно.

При оформлении ноутбуков по предзаказу покупатель в подарок получит планшет MediaPad T5, который компания Huawei в России продает за 14 990 рублей.

Напомним, в MateBook D устанавливается экран с разрешением 1920х1080 пикселей, процессор AMD Ryzen 5 3500U и 8 ГБ оперативной памяти.

В MateBook D 15 производитель установил SSD накопитель на 256 ГБ, а в 14-дюймовой версии SSD на 512 ГБ.

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