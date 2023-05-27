Смартфоны бренда OnePlus официально начнут продаваться в России

Какие именно модели смартфонов и аксессуаров будут представлены на российском рынке, пока не уточняется.

При этом продукция бренда OnePlus снова будет представлена в стране официально. Это произошло благодаря крупному поставщику бытовой техники и электроники diHouse. Ему удалось заключить дистрибьюторское соглашение с компанией OnePlus.

В рамках этого соглашения первая будет поставлять смартфоны и наушники. Пока известно, что первым официально поставленным устройством станет смартфон OnePlus 11 с камерой Hasselblad.

Это флагманская модель компании, основанная на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Также планируется поставлять модели OnePlus 10T, Nord N20 SE и OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, а среди аксессуаров упоминаются наушники OnePlus Buds Pro 2, OnePlus Buds Z2, OnePlus Nord Buds 2 и OnePlus Bullets Wireless Z2. О стоимости продукции информации пока нет.