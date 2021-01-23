Смартфон Xiaomi Mi 10T подешевел до 450 долларов

Индийское подразделение компании Xiaomi объявило о снижении цен на Xiaomi Mi 10T, причем в цене упала не только базовая версия аппарата, но также и более мощная.

На индийском рынке подешевел смартфон Mi 10T, который теперь предлагают за 450 долларов в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. За модификацию с 8 ГБ ОЗУ продавцы просят 480 долларов.

Напомним, в Xiaomi Mi 10T установлен IPS экран диагональю 6,67-дюйма. Его разрешение составляет 2440х1080 пикселей.

Экран работает с частотой обновления 144 Гц. В верхней части дисплея находится камера на 20 Мп, а на тыльной стороне расположена основная камера с главным датчиком на 64 Мп.

Работает Mi 10T под управлением Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12.