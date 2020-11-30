Смартфоны Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro выходят в России

Российская презентация Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro пройдет 1 декабря, но розничная сеть «Связной» уже раскрыла цены на смартфоны.

На нашем рынке Mi 10T Pro будет стоить дешевле, чем в Европе. Так аппарат с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти можно будет приобрести за 49 990 рублей.

Xiaomi Mi 10T на российском рынке будет предлагаться за 44 990 рублей. Стоит отметить, что ритейлер пока только открыл предварительные заказы на смартфон.

Важно обратить внимание, что магазин в комплектации к смартфону предлагает Mi Smart Band 5, беспроводные наушники Mi TWS 2 Basic и зарядное устройство Mi 65W GaN Fast Charger.

Отдельно в сумме все эти устройства стоят 9270 рублей, пишет портал «ixbt»

Остается дождаться официальной презентации Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro, и узнать сколько на самом деле будут стоить в РФ эти смартфоны, а также какие подарки получат покупатели при заказе аппаратов.