У складного смартфона от компании Samsung может появится удешевленная версия, причем источники утверждают, что такой вариант устройства выйдет в следующем году.

При этом ранее были данные, что презентация такой модификации состоится уже пятого августа. В этот день компания покажет новые Galaxy Note20, Galaxy Z Flip и Galaxy Fold 2.

Известные подробности о последнем «Астера» описывала ранее.

Что касается удешевленного смартфона с предполагаемым названием Galaxy Fold Lite, то ему приписывают ценник в два раза меньше, чем у актуальной версии.

То есть смартфон Samsung Galaxy Fold Lite будет стоить 900 долларов. За счет чего будет достигнута такая стоимость пока неизвестно.