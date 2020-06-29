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Смартфон Samsung Galaxy Fold Lite будет стоить 900 долларов

29.06.2020 12:25

У складного смартфона от компании Samsung может появится удешевленная версия, причем источники утверждают, что такой вариант устройства выйдет в следующем году.
При этом ранее были данные, что презентация такой модификации состоится уже пятого августа. В этот день компания покажет новые Galaxy Note20, Galaxy Z Flip и Galaxy Fold 2.

Известные подробности о последнем «Астера» описывала ранее.

Что касается удешевленного смартфона с предполагаемым названием Galaxy Fold Lite, то ему приписывают ценник в два раза меньше, чем у актуальной версии.

То есть смартфон Samsung Galaxy Fold Lite будет стоить 900 долларов. За счет чего будет достигнута такая стоимость пока неизвестно.

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