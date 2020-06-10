Появились новые подробности о складном Samsung Galaxy Fold 2

Появились новые подробности о складном Samsung Galaxy Fold 210.06.2020 16:34
Презентация нового гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold 2 может состояться уже пятого августа, когда также покажут и новые аппараты линейки Galaxy Note 20.
Сегодня инсайдеры раскрыли новые подробности о преемнике Galaxy Fold. Предположительно он выйдет как Samsung Galaxy Fold 2, но возможно название изменят.
Согласно новым данным, у аппарата изменится диагональ всех экранов. Так, например размер внутреннего гибкого экрана увеличится до 7,7 дюйма, а его разрешение составит 2213 × 1689 точек с соотношением сторон 11,8:9.
Этот экран будет иметь частоту обновления 120 Гц. Внешний дисплей получит диагональ 6,23-дюйма с соотношением сторон 24,9:9 и частотой обновления 60 Гц.
Что касается пера S Pen, который приписывали ранее, то скорее всего от него компания откажется.
Кроме этого, в аппарате экран будет покрыт очень тонки стеклом от Corning, а именно это покрытие не сможет противостоять постоянному воздействию стилуса.
По этой причине, производитель не станет включать в Galaxy Fold 2 перо.
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