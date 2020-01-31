Смартфон Samsung Galaxy A71 появился в продаже в России

Российское подразделение Samsung Electronics объявило о старте продаж не только самого доступного смартфона со стилусом, но и нового смартфона Samsung Galaxy A71.

Его стоимость в сравнении с европейской ценой оказалась даже дешевле. Россиянам Samsung Galaxy A71 предлагают приобрести по цене 29 990 рублей в черном, белом и голубом цвете.

Стоит отметить, что этот смартфон является одним из немногих представленных на рынке в среднем сегменте, который имеет четверную камеру с 64 МП датчиком, а также сканер отпечатков пальцев под экраном.

Процессор в модели Snapdragon 730, а дополняет его 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Батарея установлена на 4 500 мАч и поддерживает 25-ватную зарядку.