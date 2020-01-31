Samsung Galaxy Note10 Lite является самым доступным аппаратом в линейке, а теперь он появился и на российском рынке.

В России начались продажи Samsung Galaxy Note10 Lite, поддерживающим стилус S Pen. Эта модель оказалась намного дешевле, чем базовая версия флагмана.

Для россиян новинку предложат в трех цветах, среди которых черный, красный и белый. Оценили Galaxy Note10 Lite в 39 990 рублей.

Напомним, что модель имеет 6,7-дюймовый экран, фронтальную камеру на 32 Мп, а также основную камеру с тремя датчиками на 12 Мп.

За автономную работу устройства, работающего на процессоре Exynos 9810, отвечает аккумулятор на 4 500 мАч с поддержкой 25 Вт зарядки.

Оперативной памяти предлагают 6 ГБ, а встроенной – 128 ГБ. Работает модель под управлением Android 10 с One UI 2.0.