Смартфон с выдвижной камерой Redmi K30 Pro получит защиту от брызг

Через пару дней состоится презентация смартфона Redmi K30 Pro. Ранее уже были все технические характеристики новинки, а также названы предварительные цены.

Накануне еще стало известно, что аппарат получит защиту по стандарту IP53, а это значит, что смартфон будет защищен от брызг.

Стоит отметить, что многие поклонники бренда ждали, что Redmi K30 Pro будет защищен хотя бы от кратковременного погружения вводу.

Презентация состоится 24 марта. Вместе с Redmi K30 Pro будет представлена и модификация Zoom Edition, в которой в отличие от обычного смартфона будет установлена улучшенная камера.