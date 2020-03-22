В сети появились цены флагманов Xiaomi Redmi K30 Pro

Меню
Поиск

USD/RUB: 78.04 EUR/RUB: 84.16 BTC/USD: 8756.9

23 апреля : понедельник

ТОП новости

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

В сети появились цены флагманов Xiaomi Redmi K30 Pro

22.03.2020 21:36

Презентация новых смартфонов Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition состоится 24 марта, а пока инсайдеры публикуют различные подробности.
На этот раз в Сети опубликовали информацию стоимости новинок и их конфигурациях. Так, стало известно, что Redmi K30 Pro предложат в двух конфигурациях по цене от 493 за версию 6/128 ГБ, а также 521 долларов за вариант 8/128 ГБ.

Между тем на одной из китайских площадок конфигурацию 8/128 ГБ оценили в 465 долларов, то есть дешевле, чем сообщают источники.

Что касается Redmi K30 Pro Zoom Edition, то он будет представлен на рынке в версии 9/128 Гб по цене 563 доллара.

Напомним, Redmi K30 Pro приписывают AMOLED экран с частотой обновления 60 Гц. В экране не будет вырезов и отверстий.

Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 865 с 5G. Батарея в нем будет 4700–5000 мАч, а на задней панели расположится камера с четырьмя датчиками во главе с сенсором Sony IMX686 на 64 Мп.

Что касается Redmi K30 Pro Zoom Edition, то аппарат будет отличаться камерой.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги