В сети появились цены флагманов Xiaomi Redmi K30 Pro

Презентация новых смартфонов Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition состоится 24 марта, а пока инсайдеры публикуют различные подробности.

На этот раз в Сети опубликовали информацию стоимости новинок и их конфигурациях. Так, стало известно, что Redmi K30 Pro предложат в двух конфигурациях по цене от 493 за версию 6/128 ГБ, а также 521 долларов за вариант 8/128 ГБ.

Между тем на одной из китайских площадок конфигурацию 8/128 ГБ оценили в 465 долларов, то есть дешевле, чем сообщают источники.

Что касается Redmi K30 Pro Zoom Edition, то он будет представлен на рынке в версии 9/128 Гб по цене 563 доллара.

Напомним, Redmi K30 Pro приписывают AMOLED экран с частотой обновления 60 Гц. В экране не будет вырезов и отверстий.

Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 865 с 5G. Батарея в нем будет 4700–5000 мАч, а на задней панели расположится камера с четырьмя датчиками во главе с сенсором Sony IMX686 на 64 Мп.

Что касается Redmi K30 Pro Zoom Edition, то аппарат будет отличаться камерой.