Смартфон Redmi K40 Pro представили в первом официальном видеоролике

Бренд Redmi ежедневно публикует несколько тизеров, анонсируя скорый выход своей новинки.

Так, недавно компания решила показать, каким будет новый смартфон Redmi K40 Pro, опубликовав изображения аппарата в руках пользователя, а позднее появился и тизерный видеоролик.

Как уже сообщалось ранее, новинка получит оригинальное оформление задней части и камеры.

В дополнении к опубликованной ранее информации стоит добавить возможность смартфона создавать качественные снимки в режиме макро, в котором будет использоваться модуль с диафрагмой F/2,8 и фокусным расстоянием 100 мм.