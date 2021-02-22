Xiaomi показала новый флагманский смартфон Redmi K40 с необычным дизайном

Официальная премьера нового смартфона состоится совсем скоро, а пока китайская компания подогревает к нему интерес тизерными изображениями.

Сегодня Xiaomi показала флагманский смартфон Redmi K40 с необычным дизайном на новом изображении, где демонстрируется задняя панель аппарата.

Смартфон, судя во всему, получил необычный дизайн, с оригинальным блоком камеры и диагональными штрихами на панели.

Как ранее сообщалось, новый Redmi K40 уже доступен для предварительного заказа, причем аппарат оказался интересен пользователям. В нем будет установлен 6,67-дюймовый экран Samsung AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

Смартфон будет представлен в двух версиях, где младшая получила процессор Snapdragon 870, а старшая будет оснащена топовым Snapdragon 888. Также уже известно о наличии в моделях двойных стереодинамиков, поддержке Hi-Res Audio, а также 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Что касается камер, то основная в старшей версии получит разрешение 108 Мп, а у младшего варианта будет 64-мегапиксельная камера.

За автономную работу аппаратов будет отвечать АКБ на 4 420 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки. Работать новинки будут под управлением ОС Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.