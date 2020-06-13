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Смартфон Redmi 9A появился на сайте регулятора FCC

13.06.2020 19:18

Недавно китайская компания провела презентацию нового смартфона Redmi 9, а скоро будет представлена еще и модель Redmi 9A.
Упоминание об этом смартфоне уже обнаружили на сайте регулятора FCC, а значит уже скоро состоится его презентация.

Из официального источника стало известно, что в смартфоне будет установлена батарея на 5 000 мАч. Аккумулятор будет поддерживать 18-ватную зарядку.

Также в базе указали и габариты модели 164 х 77 мм. Что касается неофициальных данных, то новому Redmi 9A приписывают процессор MediaTek Helio G35.

Этот чип официально не был представлен. Другие подробности о новинке пока неизвестны.

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