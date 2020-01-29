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Смартфон Poco X2 от Xiaomi получит 120 Гц дисплей RealityFlow

29.01.2020 15:12

Сетевой информатор Мукул Шарма раскрыл новые подробности про смартфон от нового бренда Poco.
Напомним, что Poco являлась подразделением Xiaomi, но теперь это отдельная компания, и она готовится к презентации своего первого смартфона — Poco X2

Ранее представительство Poco сообщало некоторые подробности про свою будущую новинку, а также была опубликована дата презентации смартфона.

Теперь сетевой информатор раскрыл особенность экрана смартфона. Как выяснилось, Poco X2 получит дисплей RealityFlow, в котором частота обновления составит 120 Гц.

Ранее сообщалось, что Poco X2 станет перелицованной версией Redmi K30 4G, который в Китае доступен с декабря прошлого года.

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