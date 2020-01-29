Смартфон Poco X2 от Xiaomi получит 120 Гц дисплей RealityFlow

Сетевой информатор Мукул Шарма раскрыл новые подробности про смартфон от нового бренда Poco.

Напомним, что Poco являлась подразделением Xiaomi, но теперь это отдельная компания, и она готовится к презентации своего первого смартфона — Poco X2

Ранее представительство Poco сообщало некоторые подробности про свою будущую новинку, а также была опубликована дата презентации смартфона.

Теперь сетевой информатор раскрыл особенность экрана смартфона. Как выяснилось, Poco X2 получит дисплей RealityFlow, в котором частота обновления составит 120 Гц.

Ранее сообщалось, что Poco X2 станет перелицованной версией Redmi K30 4G, который в Китае доступен с декабря прошлого года.