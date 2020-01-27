Poco покажет свой новый смартфон Poco X2 4 февраля 2020 года

Poco покажет свой новый смартфон Poco X2 4 февраля 2020 года27.01.2020 10:01
Недавно бренд Poco отсоединился от Xiaomi и стал отдельной компанией, и теперь производитель будет выпускать смартфоны исключительно под своим брендом, а первым таким аппаратом станет Poco X2.
Вчера Poco запустила рекламную кампанию, посвященную своему первому смартфону.
В опубликованных постерах намекают на жидкостное охлаждение процессора, дисплей с высокой частотой обновления и на игровые возможности. Также в постерах была раскрыта дата презентации Poco X2.
Его покажут 4 февраля 2020 года. Предположительно, Poco X2 станет копией Redmi K30 4G, который в Китае доступен с декабря прошлого года.
В дальнейшем Poco выпустит еще два смартфона – флагманский Poco F2 и его упрощенную версию Poco F2 Lite.
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