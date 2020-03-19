20 марта стартуют официальные продажи нового смартфона, представленного еще в начале месяца.

Пока в продаже появится OPPO Find X2 с 6,7-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 865 и тройной камерой.

Фронтальная камера новинки имеет разрешение 32 Мп, а в основной установлены датчики на 48, 13 и 12 Мп. Батарея имеет емкость 4 200 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC 2.0.

На рынке аппарат будет представлен в черном цвете с керамическим покрытием и в морском цвете со стеклянным. Смартфон OPPO Find X2 выходит в РФ по цене 72 990 рублей.