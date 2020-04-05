Смартфон OnePlus 8 Pro уже установил 13 рекордов

OnePlus 8 Pro еще даже не представлен, но уже установил 13 рекордов, о чем в социальной сети Twitter написал глава китайской компании.

Заявление основатели и главы OnePlus прозвучало после того как стало известно, что специалисты лаборатории DisplayMate поставили экрану OnePlus 8 Pro максимальную оценку и назвали дисплей аппарата идеальным.

Пока только непонятно, о каких именно рекордах сообщается, ведь возможно все они относятся к дисплею, но может быть OnePlus 8 Pro еще чем-то выделится на фоне своих конкурентов.

Напомним, серия OnePlus 8 будет представлена 14 апреля. По слухам, в смартфоне будет установлен 120 ГЦ дисплей, процессор Snapdragon 865 и батарея на 4500 мАч с поддержкой быстрой 30 Вт зарядки.