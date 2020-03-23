Эта модель, как и обычный OnePlus 8 и 8 Lite, должна дебютировать в ближайшее время.

Мощный смартфон OnePlus 8 Pro засветился в бенчмарке, где указано, что он будет оснащен процессором Snapdragon 865, а дополнят его 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной.

По предварительным данным, смартфон получит конфигурации с другими вариантами памяти.

OnePlus 8 Pro оснастят 6,65-дюймовым экраном AMOLED, частота обновления у которого составит 120 Гц. Аккумулятор в новинке будет емкостью 4 500 мАч.

Фронтальная камера будет иметь разрешение 32 Мп, а в основной предложат датчики на 64, 20, 13 Мп и ToF.