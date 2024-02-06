Смартфон OnePlus 12R распродали в Индии спустя несколько часов после запуска

OnePlus 12R вызвал необычайный отклик покупателей в Индии, всего за несколько часов была распродана вся доступная для покупки партия.

Запасы были полностью распроданы всего за несколько часов после запуска на платформе Amazon в Индии и других площадках.

Как предполагает gizmochina, причиной высокого спроса стало предложение наушников OnePlus Buds Z2 в качестве подарка при покупке смартфона.

Следующая партия OnePlus 12R поступит в продажу в Индии 13 февраля, но вместо наушников компания предложит скидку в размере 1 тыс. рупий.

Информации о том, сколько устройств было продано 6 февраля, нет.