Смартфон OnePlus 12R распродали в Индии спустя несколько часов после запуска

OnePlus 12R вызвал необычайный отклик покупателей в Индии, всего за несколько часов была распродана вся доступная для покупки партия.
Запасы были полностью распроданы всего за несколько часов после запуска на платформе Amazon в Индии и других площадках.
Как предполагает gizmochina, причиной высокого спроса стало предложение наушников OnePlus Buds Z2 в качестве подарка при покупке смартфона.
Следующая партия OnePlus 12R поступит в продажу в Индии 13 февраля, но вместо наушников компания предложит скидку в размере 1 тыс. рупий.
Информации о том, сколько устройств было продано 6 февраля, нет.