Nokia на российский рынок привезла новый смартфон, который дебютировал еще в апреле этого года.

Смартфон Nokia X10 с оптикой от ZEISS оценили в России в 27 990 рублей за конфигурацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Однако, первые покупатели смогут купить новинку по цене меньше рекомендованной, а именно за 23 990 рублей.

В Nokia X10 установлен 6,67-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 480 5G, а также аккумулятор на 4 470 мАч.

В основной камере установлены датчики на 48, 5, 2 и 2 Мп, а фронтальная получила разрешение 8 Мп. Еще стоит отметить, что смартфон имеет модуль NFC.