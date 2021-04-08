Компания Nokia представила новые 5G-смартфоны Nokia X10 и X20

HMD Global сегодня провела большую презентацию, на которой показали новые смартфоны разного ценового сегмента. Среди новинок есть устройства с поддержкой 5G, а это Nokia X20 и Nokia X10.

Новинки относятся к среднему ценовому сегменту. В них установили бюджетный процессор Snapdragon 480, который оснащен модулем для работы в сетях пятого поколения.

Главной особенностью Nokia X20 и Nokia X10 стала не только поддержка 5G, но также оптика от знаменитой компании Zeiss.

Nokia X20 получила экран диагональю 6,7-дюйма с разрешением 2400х1080 пикселей, фронтальная камера в 5G смартфоне находится в отверстии по центру экрана.

Разрешение фронтального модуля 32 Мп. На тыльной стороне расположились датчики на 64 Мп, 5 Мп, 2 и 2 Мп.

Сканер отпечатка пальца в смартфоне находится на боковой грани. В продажу Nokia X20 поступит под управлением Android 11.

Стоит отметить, что HMD Global обещает обновлять Nokia X20 и Nokia X10 три года. В этот период аппараты будут получать не только патчи безопасности, но также и новые версии операционных систем.

Nokia X10 от старшей версии отличается только камерами. Так, фронтальная камера в этой модели разрешением 8 Мп, а основной датчик в основной на 48 Мп.

Аккумулятор в новинках на 4470 мАч, его зарядка происходит через порт USB Type-C.

В России Nokia X20 будет доступна в версии 8/128 ГБ по цене 31 990 рублей.

Российскую цену на Nokia X10 пока не объявили, но было сказано, что устройство предложат с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флемш-памяти.

На Nokia X20 в РФ уже открыли прием заказов, причем первые покупатели смогут приобрести смартфон за 27 990 рублей.