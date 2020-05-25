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Смартфон Nokia 5.3 появился в России

25.05.2020 18:19

Недорогой смартфон Nokia 5.3 был представлен в конце марта, а теперь его продажи начались и на российском рынке. Смартфон Nokia 5.3 появился в России
Модель представлена в нашей стране в двух конфигурациях. Смартфон Nokia 5.3 появился в России по цене от 14 990 рублей за версию с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Модель в исполнении 4/64 ГБ обойдется покупателям в 15 990 рублей. Смартфон предлагается в графитовом цвете.

Напомним, что Nokia 5.3 является участником программы Android One, поэтому в нем установлена «чистая» ОС Android 10, а скоро аппарат обновится до новой версии операционной системы.

Модель имеет 6,55-дюймовый экран HD+, процессор Snapdragon 665, аккумулятор на 4 000 мАч, а также фронтальную камеру на 8 Мп и основную камеру с датчиками на 13, 5, 2 и 2 Мп.

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