На старте продаж аппарат обходился в 100 тыс. рублей, но постепенно его стоимость снижалась и в результате смартфон iPhone 12 Pro подешевел в России уже на 20%.

Это выяснили специалисты hi-tech.mail.ru, которые установили, что стоимость аппарата уже снизилась более чем на 20 тыс. рублей за полгода с момента выхода.

Теперь смартфон можно купить по цене ниже 80 тыс. рублей в версии со 128 ГБ памяти.