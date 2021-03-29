Компания Caviar выпустила в РФ iPhone 12 Pro для фанатов Mortal Kombat

Российская компания продолжает создавать эксклюзивные версии американским смартфонов, и очередной новинкой стала спецсерия для фанатов Mortal Kombat.

В основе новинки оказался смартфон iPhone 12 Pro, который назвали Mortal Kombat и предлагают в нескольких вариантах, одна из которых iPhone 12 Pro Scorpion.

Еще одна модель получила название iPhone 12 Pro Shao Kahn, и при ее создании вдохновлялись образом Шао Кана.

Ну третья модель получила отсылку к образу Шан Тсунга. Новинки получили стоимость от 369 тыс. рублей.