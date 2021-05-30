Смартфон китайской компании станет дешевле с начала следующего месяца в рамках акции, которую объявит в период с 1 по 5 июня 2021 года в России.

В рамках акции, запущенной магазином Molnia Electronics на Tmall AliExpress, смартфон Huawei P40 Pro с 1 июня подешевеет в РФ почти на 20 тысяч рублей.

То есть стоимость устройства составит 49 999 рублей, но при условии использования промокода 7700SSHW и доступных купонов.

Отмечается, что со скидкой предложат смартфоны с гарантией и доставкой со склада в Москве, а также модели, которые имеют сертификацию Ростеста.