Опубликован пример снимка сделанного на Huawei P40 Pro

Huawei показала снимок, сделанный на смартфон Huawei P40 Pro. Этот аппарат должны представит до конца месяца.

Китайская компания отметила, что фотография выполнена на телефото будущего камерофона, а также было заявлено, что новинка покажет новый уровень фотографий.

Huawei P40 Pro уже рассекречен инсайдерами. В этом смартфоне установят пять камер, где основной датчик будет на 64 Мп, второй на 20 Мп. Последний объединят с широкоугольным объективом, а третья камера это телефото с 10 кратным оптический зумом и матрицей на 12 Мп.

Помимо этих камер будет еще отдельный объектив для макросъёмки и ToF-датчик для определения глубины сцены.

В Huawei P40 Pro установят экран-водопад и процессор Kirin 990 с 5G модемом. Ранее сообщалось, что презентация Huawei P40 Pro состоится 23 февраля перед открытием выставки MWC 2020.