Смартфон Huawei Mate XT вызвал ажиотажный спрос

Huawei собирается представить свой новый складной телефон Mate XT Ultimate Design сразу после анонса iPhone 16 от Apple. С 7 сентября компания открыла предварительное бронирование, и всего за два дня было зарегистрировано 3 миллиона заявок.

Mate XT будет доступен для бронирования до 19 сентября, а официальная презентация состоится 10 сентября. Телефон можно будет приобрести в четырех цветах: темно-черном, малиново-красном, белом и зеленом. Пользователи смогут выбрать между 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти.

Согласно слухам, Mate XT раскладывается и имеет 10-дюймовый дисплей с 8-мегапиксельной камерой для селфи. На задней панели ожидаются камеры с 50-мегапиксельным основным сенсором, 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и телеобъективом periscope. Предполагается, что телефон будет работать на чипсете Kirin 9-й серии.

Цена Mate XT в Китае может составлять около 15 000 юаней (190 000 руб.). Учитывая, что это первый складной смартфон, Huawei может ограничить его доступность на внутреннем рынке из-за возможных проблем с долговечностью. Официальный анонс состоится 10 сентября.