Смартфон Honor 9X Lite с сервисами Google появился до анонса

Honor пока еще не представила свой новый недорогой смартфон Honor 9X Lite, при этом он уже доступен в онлайн-магазинах в Пакистане.

На Honor 9X Lite пока только принимают заказы, и аппарат можно приобрести за 207 долларов.

Стоит отметить, что в Honor 9X Lite будут установлены все сервисы от компании Google, а само устройство будет работать под управлением Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.



В Honor 9X Lite установили 6,5-дюймовый экран, обычный сканер отпечатка пальца на задней панели и 48 Мп основную камеру.

Вспомогательный модуль для основного датчика на 2 Мп, причем объективы разместили в крупном прямоугольном блоке в стиле Galaxy S20.