Смартфон Honor 9X Lite с сервисами Google появился до анонса

Смартфон Honor 9X Lite с сервисами Google появился до анонса17.02.2020 20:53
Honor пока еще не представила свой новый недорогой смартфон Honor 9X Lite, при этом он уже доступен в онлайн-магазинах в Пакистане.
На Honor 9X Lite пока только принимают заказы, и аппарат можно приобрести за 207 долларов.
Стоит отметить, что в Honor 9X Lite будут установлены все сервисы от компании Google, а само устройство будет работать под управлением Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.
В Honor 9X Lite установили 6,5-дюймовый экран, обычный сканер отпечатка пальца на задней панели и 48 Мп основную камеру.
Вспомогательный модуль для основного датчика на 2 Мп, причем объективы разместили в крупном прямоугольном блоке в стиле Galaxy S20.
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