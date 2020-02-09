Новый смартфон Honor 9 Lite готов к презентации

На фоне большой волны информации про смартфоны от Samsung, Apple и Xiaomi, многие сетевые информаторы просто не обратили внимание на Honor 9 Lite.

Этот аппарат уже практически готов к своему дебюту и компания уже опубликовала первый постер, посвященный Honor 9 Lite.

Известно, что это упрощённая версия Honor 9X, в которой китайский производитель сохранил 48 Мп основную камеру.

Предположительно, в основе будущего смартфона будет лежать процессор Kirin 710F, но самым важным в Honor 9 Lite станет то, что он выйдет на глобальный рынок и в нем будет Google Play.

Все подробности про Honor 9 Lite будут раскрыты в ближайшее время