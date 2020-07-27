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Смартфон Galaxy M01 Core от Samsung представлен официально

27.07.2020 15:09

Компания Samsung провела презентацию своего нового доступного смартфона с названием Galaxy M01 Core.
Новинка представляет собой бюджетный вариант смартфона, который работает под управлением Android 10 Go с оболочкой One UI.

В этом аппарате всего 1 ГБ оперативной памяти, а встроенной предложат 16 ГБ. Такую конфигурацию производитель оценил в 73 доллара.

Будет еще версия 2/32 ГБ, а ее начнут предлагать в Индии за 87 долларов. В новинке установлен процессор MediaTek MT6739 и аккумулятор на 3 000 мАч.

Экран получил диагональ 5,3 дюйма, а его разрешение составляет HD+. На лицевой панели установлена камера с модулем на 5 Мп, а на задней панели расположится основная камера с датчиком на 8 Мп.

В продажу Galaxy M01 Core от Samsung поступит в черном, синем и красном цвете.

Смартфон Galaxy M01 Core от Samsung представлен официально Смартфон Galaxy M01 Core от Samsung представлен официально Смартфон Galaxy M01 Core от Samsung представлен официально

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